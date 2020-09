Annalisa: ecco il video di Tsunami dall’album Nuda

Annalisa ha annunciato, dopo tanta attesa da parte dei fan, il suo nuovo album. Il 18 settembre è dunque il giorno in cui sarà disponibile nei negozi di dischi, fisici e digitali, e sulle piattaforme streaming il settimo album dell’artista.

Tsunami è il nuovo inedito pubblicato dalla cantante ed è il terzo singolo pre-album estratto da Nuda. Il pezzo segue Graffiti e Houseparty. Da oggi è online su Youtube anche il video ufficiale della canzone, prodotto da Borotalco.tv e girato nel Parco Regionale della Maremma.

Annalisa - Tsunami (Official Video)

Watch this video on YouTube

Testo di Tsunami di Annalisa

Dimmi chi ha inventato quella storia

Che è meglio andare piano

Meglio aspettare

Quando qualche cosa ti spaventa

Meglio non rischiare

Prossima stazione

Per ogni volta che aspetto

Non dico quello che penso

Un po’ di me

Va perso

Non ci voglio stare sulla sabbia

Voglio essere un’onda

E diventare schiuma

E se un’estate ci cambia davvero

Se sono meglio o peggio ora

Non so

Se siamo noi il bianco in un cielo nero

Hanno detto che spioverà

Che cosa mangerеmo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E lе tue frasi a metà

Sono scritte sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Se non mi richiami domani

Tsunami

Io con il tuo sguardo voglio farci a botte

Tornare con i graffi e le mani sporche

Sei nelle frasi che sbaglio

Nelle partite che perdo

In tutto questo tempo

Non ci voglio stare sulla sabbia

Voglio fare l’onda

E dopo fare la schiuma

E se un’estate ci cambia davvero

Se sono meglio o peggio ora

Non so

Se siamo noi il bianco in un cielo nero

Hanno detto che spioverà

Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Sono scritte sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Ci possiamo andare domani

Da un battito d’ali

Tsunami

Che cosa mangeremo stasera

Tra un messaggio che non ti ho scritto

E le tue frasi a metà

Le ho finite sulla mia schiena

A cancellarle basta solo un’onda

E poi diventano schiuma

Per tutte le volte che ti vorrei raggiungere

Da un battito d’ali tsunami

Strappo un’altra pagina

Cerco la mia Africa

Tanto ci vediamo domani

Tsunami

Tu mi ami