Apple Event 15 settembre: come seguire l’evento in streaming

Fra qualche ora inizierà l’Apple Event 2020. Al momento, non è dato sapere se nel corso dell’evento avremo informazioni sui nuovi iPhone 12 e iPhone 12 Pro. L’Apple Event si svolgerà in live streaming dallo Steve Jobs Theatre di Apple Park. iPhone o meno, c’è molto da discutere e sono tante le novità che ci verranno proposte nel corso dell’apppuntamento in streaming. Tra gli argomenti più “caldi” i nuovi Apple Watch Series 6 e iPad Air 2020. Ma come è possibile seguire l’Apple Event sui nostri dispositivi?

APPLE EVENT: COME SEGUIRLO IN STREAMING?

L’Apple Event sarà possibile seguirlo in streaming sul sito ufficiale di Apple. Precisiamo, comunque, come tale diretta sarà qui trasmessa esclusivamente in inglese, di conseguenza consigliamo agli interessati di avere un po’ di dimestichezza con la lingua di Albione. L’appuntamento è alle 19:00 di oggi 15 settembre. L’Apple Event è disponibile per ogni utente Apple e per chi è dotato di PC Windows. Per chi vuole seguire l’evento in diretta si potranno utilizzare innumerevoli modelli di PC o altri device e programmi: Apple TV, Youtube iPhone, iPad, Mac e Pc Windows. Anche per gli utenti Android si è aperta la possibilità di seguire l’evento in diretta: basterà aprire l’app di Youtube e godersi la presentazione in diretta.

LA QUESTIONE IPHONE 12

Al momento, non è dato sapere se saranno presentati anche i nuovi iPhone 12, rispettivamente la versione base e la versione pro. Secondo alcune indiscrezioni, i dispositivi saranno presentati non in questa occasione, ma bisognerà attendere ancora un altro mese, a ottobre. Come ipotizza anche Vanity Fair, è probabile che nell’appuntamento previsto oggi saranno presentati solamente i nuovi iPad Air da 11 pollici e alcuni Apple Watch, tra cui la nuova serie 6, attesa da molti. Al contrario, JP Morgan ipotizza che il nuovo smartphone possa essere diffuso anche nell’evento pomeridiano di Cupertino, magari tramite un teaser. Chi avrà ragione? Tra qualche ora lo sapremo.

E voi seguirete l’Apple Event? Come sempre, commentate!