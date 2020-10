Shawn Mendes annuncia In Wonder: il suo documentario su Netflix

Finalmente anche Shawn Mendes ha realizzato un documentario! L’artista pubblicherà il suo film, In Wonder, su Netflix il 23 novembre, come riporta la rivista Variety.

Il documentario è uno sguardo intimo sulla sua vita e sul suo viaggio, che ha compiuto negli ultimi anni, e probabilmente conterrà frammenti del concerto del suo tour mondiale dello scorso anno.

“Ho lavorato a questo documentario per così tanto tempo e sono così entusiasta di condividerlo finalmente con tutti voi #InWonder il 23 novembre su @NetflixFilm”, ha scritto Shawn Mendes su Twitter.

Il regista di video musicali Grant Singer ha diretto il film con Shawn, Andrew Gertler e Ben Winston in qualità di produttori esecutivi.

Shawn Mendes: le sue serie preferite su Netflix

Shawn Mendes sta seguendo le orme della sua cara amica Taylor Swift, che ha pubblicato il suo documentario, Miss Americana, all’inizio di quest’anno.

Nel caso te lo fossi perso, ecco quale serie Shawn e la fidanzata Camila Cabello hanno guardato più volte durante la quarantena.

Il cantante canadese di Wonder ha svelato alcune delle cose che hanno fatto mentre erano chiusi in casa insieme a Miami.

Shawn Mendes ha svelato un paio di film che hanno guardato, più e più volte e che sono disponibili proprio su Netflix.

“Abbiamo visto tutti gli Harry Potter probabilmente tre volte, Stranger Things tre volte. Credo sia stato un momento molto importante della mia vita. Quindi è stato davvero adorabile per questo motivo”, ha detto.

Riguardo il suo nuovo album, il cantautore ha recentemente raccontato a Capital Breakfast con Roman Kemp che “è tutto su di lei”, riferendosi ovviamente alla sua ragazza Camila Cabello.

Shawn Mendes ha detto che il suo nome non comparirà nell’album (anche se potrebbe essere incluso nei crediti), ma c’è un ospite speciale che pensa le piacerà molto!