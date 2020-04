Io sono libero: diretta streaming e il cast dell’evento

Il prossimo appuntamento speciale di musica italiana in streaming è sabato 25 aprile con Io Sono Libero, dopo Musica che Unisce è la nuova piazza virtuale con tantissimi cantanti coinvolti.

Diretta streaming dell’evento

Dalle ore 11 di sabato 25 aprile, in occasione della Festa della Liberazione, in diretta streaming si dà il via a un concerto virtuale ricco di ospiti musicali e non solo. La diretta è trasmessa su 25aprile2020.it e alla piazza virtuale parteciperanno oltre 1300 personaggi dello spettacolo: cantanti, chef, giornalisti e tantissimi altri. Questa iniziativa nasce con la volontà di sostenere la raccolta fondi di GoFoundMe a sostegno di Caritas e Croce Rossa.