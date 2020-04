I BTS annunciano il Bang Bang Con: ecco come seguire i concerti online

I BTS hanno deciso di tenere compagnia alle loro fan in questo periodo di quarantena. La band k-pop, infatti, ha annunciato dai propri profili social che nel weekend del 18 e 19 Aprile farà un evento in diretta streaming, il BANG BANG CON. Purtroppo non si tratterà di materiali nuovi, ma verranno trasmessi una serie di concerti di archivio fatti negli anni dai BTS.

La diretta sarà il weekend del 18 e 19 Aprile sul canale Youtube dei BTS, BANGTANTV, a partire dalle 5 del mattino, ora italiana, entrambi i giorni; i fan avranno la possibilità di passare un weekend con insieme a RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook e di vivere le emozioni dei concerti in diretta.

Nel poster qui sotto potete trovate il programma integrale dei concerti online dei BTS:

Come potete vedere ogni giorno ci sono in programma due concerti e due muster, ovvero un concerto ed un meet&greet insieme, ovvero un evento speciale che hanno fatto per le loro fan.

Nelle specifico sabato 18 Aprile vedremo eventi che i BTS hanno fatto nel 2014, 2015 e 2016, mentre domenica 19 concerti e muster più recenti del 2017, fino al recente e spettacolare BTS World Tour – Love Yourself di Seul.

La reazione delle fan:

Ovviamente la reazione delle fan è stata immediata e su Twitter BANGBANGCON è diventato subito trending topic, ecco alcuni delle reaction più belle.

io alle 5:00 a.m di SABATO 18 E DOMENICA 19 aprile che me ne frego dei miei cari vicini #BANGBANGCON pic.twitter.com/n8F6D9f6wI — Sari⁷🌻☔ (@Sari08_) April 9, 2020