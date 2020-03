Instagram: che tipo di utente sei? Scoprilo con il nostro test!

Nonostante l’ascesa di TikTok, non c’è ombra di dubbio che Instagram sia ad oggi il social network di riferimento delle nuove generazioni. Facile, intuitivo e creativo, Instagram è ancora la piattaforma prediletta dagli appassionati di fotografia e da tutti i più noti influencer in circolazione.

Proprio alla luce della sua versatilità, Instagram è un social che può essere utilizzato in tante, tantissime forme diverse. Come vale, d’altra parte, per ogni piattaforma del web, esistono infatti categorie di utenti specifiche nelle quali, siamo sicuri, vi riconoscerete anche voi.

In attesa di scoprire le sorprese che Nielsen avrà in serbo per voi, vi invitiamo a fare il nostro test sulle vostre abitudini legate all’uso di Instagram!

Oltre ad Instagram il tuo social preferito è:

A – Facebook

B – Twitter

C – TikTok

D – Tumblr

E- Linkedin

La tua materia preferita a scuola è:

A- Matematica

B – Fisica

C – Educazione fisica

D – Storia dell’arte

E – Italiano

Che tipo di app utiizzi più spesso oltre ai social network?

A – App di cucina

B – App sportive

C – Giochi

D – App di e-commerce

E – App di viaggi

Chi è il tuo youtuber preferito?

A – Willwoosh

B – Cleo Toms

C – Favij

D – Cliomakeup

E – Non seguo nessuno youtuber!

Se vai in un centro commerciale la prima cosa che compri è:

A – Un libro

B – Un album / un vinile

C – Una nuova cover per il telefono

D – Scarpe

E – Cibo

Risultati

Maggioranza di A: sei un utente di Instagram abbastanza “classico” ma attento ai contenuti. Studi molto bene i tuoi scatti, calibri la luce e la posizione, non eccedi mai con il numero di post e anzi sei attento alla loro programmazione. Seguirti è un piacere perché non sei eccessivo e sopra le righe. La tua foto del cuore: il panorama di una grande città dalle colline, al tramonto!

Maggioranza di B: usi Instagram soprattutto per pubblicizzare i tuoi contenuti. A modo tuo, sei un influencer. Che si tratti di opere d’arte, dei tuoi allenamenti o dei tuoi manicaretti in cuciina poco importa. Tutti devono sapere quello che fai, 24 ore su 24! La tua foto del cuore è: la foto delle lasagne appena sfornate e perfettamente impiattate!

Maggioranza di C: usi Instagram per far divertire gli altri! Il meglio di te non lo dai nei post, quanto piuttosto nelle Stories! Seguirti è un vero spasso! Il tuo post del cuore é: il meme del Bugo Gate!

Maggioranza di D: utilizzi Instagram soprattutto per tenerti aggiornato sugli ultimi trend e per seguire i tuoi cantanti e attori preferiti. Il tuo profilo è molto scarno di foto, zero Stories, e se ci sono sono insieme ai tuoi idoli, magari ad un firmacopie! La tua foto del cuore: uno scatto con tutta la tua famiglia sotto l’albero di Natale!

Maggioranza di E: sei un “boomer” che conosce Instagram ma lo usa davvero pochissimo. Tendenzialmente se sei online è per tenere d’occhio i tuoi amici o i tuoi figli. La curiosità è uno dei tratti del tuo carattere! La tua foto del cuore: l’unica foto del tuo profiilo, un selfie sfuocato!

