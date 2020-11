Black Friday 2020: siete pronti? Alla due giorni di shopping più “caldo” dell’anno manca ancora qualche settimana. Eppure già abbiamo a disposizione una serie di sconti in anteprima che non vi dovete perdere per nessun motivo al mondo. Amazon vi mette infatti a dispozione uno speciale Black Friday in anticipo, che potete attivare qui su Ginger!

Le promozioni, vi informiamo, sono relative praticamente a tutte le categorie di prodotti sul sito. In particolare questo venerdì così speciale di shopping online riguarderà gli articoli tecnologici. Ma non solo, ovviamente!

Black Friday 2020 su Amazon in anticipo: come accedere alle promozioni

Ufficialmente la due giorni di sconti e super promozioni sui prodotti arriveranno il prossimo 27 novembre e il lunedì seguente, il cyber monday, il 30 novembre.

In questa occasione su Amazon e gran parte dei rivenditori online troverete promozioni da urlo. Sconti, sconti e ancora sconti!

Ovviamente, il Black Friday 2020 sarà un’occasione a dir poco imperdibile per fare tanti regali di Natale a ottimi prezzi. Ma non solo. Chiaramente, questa sarà un’occasione molto importante per fare shopping e sostenere le aziende e i vostri brand preferiti in un momento storico decisamente difficile.

Amazon inoltre vi permette di effettuare acquisti in tutta sicurezza da casa, senza rischiare di affollare i negozi creando assembramenti. Considerato quello che stiamo vivendo a causa dell’emergenza Covid-19 sarà di certo un’opzione da considerare.

