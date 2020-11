Netflix: Ecco le novità in arrivo nel catalogo di novembre!

L’autunno e l’inverno sono mesi prediletti per le serie tv e per le serate copertina e film. Quest’anno poi che siamo invitati a stare tutti più tempo possibile a casa conoscere le novità dei cataloghi delle piattaforme streaming è indispensabile. Ecco i titoli in arrivo nel catalogo Netflix di Novembre.

The Crown è senza dubbio uno dei titoli più attesi e di cui vi avevamo già parlato (scopri i dettagli). Per vivere la vita dei reali inglesi dovremo aspettare fino a domenica 15 novembre. In arrivo già da oggi 1 novembre ci sono invece Diamanti di Sangue (con Leonardo Di Caprio) e il terzo capitolo della saga di Shrek. Il 5 e il 6 novembre ancora novità di animazione con Spongebob: amici in fuga e Alvin Superstar.

Il 10 novembre arriva invece la serie Dash e Lily tratta dall’omonimo libro e prodotta da Nick Jonas. Dal 13 potremo vedere il film La vita davanti a sè un’esclusiva Netflic con protagonista Sophia Loren. Non mancheranno poi le uscite a tema natalizio come Natale Extraterrestre e Natale in città con Dolly Porton. Il 23 poi sarò disponibile il documentario su Shawn Mendes – In Wonder e il 27 ci sarà la seconda stagione di Virgin River. Infine, dal 30, spazio a una commedia italiana Viva la vida con Raoul Bova e Ambra Angiolini.

Ecco il post reminder con i titoli di Netflix di novembre:

A novembre arrivano La vita davanti a sé con Sophia Loren, la stagione 4 di The Crown e EHI MA È PRATICAMENTE NATALE FILM NATALIZI STIAMO ARRIVANDOOO pic.twitter.com/E5CWx8dPFP — Netflix Italia (@NetflixIT) October 29, 2020