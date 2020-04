Il Collegio: Martina Brondin e Giulio Maggio hanno avuto una storia?

Come abbiamo notato durante le puntate de Il Collegio 4, Giulio Maggio ha dimostrato un certo interesse per Martina Brondin. Ma i due ex alunni del docu-reality hanno avuto davvero una relazione?

A porre questa domanda ci ha pensato la frizzante Eleonora Olivieri di Casa Olivieri, canale Youtube che si occupa spesso di questo amatissimo programma di Rai 2.

Eleonora ha intervistato, in video chiamata, i diretti interessati: la veneta tutto pepe e il simpatico toscano. A rispondere per primo è Giulio che parla della sua esperienza nel reality:

“Io e Martina eravamo tanto legati, è stata una delle ragazze con cui al Collegio ho legato di più. Le facevo molti scherzi. Il mio professore preferito era Carnevale perché riusciva a tirare da dentro tutto quello che avevo. La Petolicchio mi faceva annoiare e aveva una voce che non sopportavo. Tra i collegiali i più simpatici c’erano Martina e tutti i maschi, ma in generale eravamo tutti uniti”.

Poi entrando nel merito al presunto feeling tra Giulio Maggio e Martina Brondin, sospettato da parte dei fan: “Era dovuto all’atmosfera del Collegio”. Come ricorderete, l’alunno de Il Collegio, durante un confessionale, aveva parlato in modo positivo dell’aspetto fisico di Martina.

Durante l’intervista, Eleonora chiede anche se c’è stato un fidanzamento nascosto durante il programma. I due ragazzi non possono dirci molto senza il consenso dei diretti interessati, ma è evidente che una storia segreta tra due alunni misteriosi c’è stata davvero.

I due ragazzi parlano anche dei progetti futuri dopo Il Collegio e Martina confessa di voler aprire uno studio di tatuaggi oppure uno studio di architetto. Giulio confessa che sta organizzando qualcosa ma che riguarda un futuro molto lontano.

MARTINA BRONDIN E GIULIO MAGGIO DEL COLLEGIO 4 HANNO UNA RELAZIONE?

Watch this video on YouTube