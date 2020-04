Disney+: arriva il documentario Disney Gallery: The Mandalorian

Per celebrare lo Star Wars Day Disney+ ha pensato a tanti contenuti dedicati ai fan. Uno tra questi è Disney Gallery: The Mandalorian, documentario dedicato all’omonima serie creata da Jon Favreau. Il documentario sarà strutturato come una vera e propria serie, esattamente come The Mandalorian, ripercorrendo tutti gli episodi.

Disney Gallery: The Mandalorian sarà composto da otto episodi in tutto e sarà disponibile a partire dal 4 maggio.

Guarda il trailer della serie documentario:

Disney+ | Disney Gallery: The Mandalorian - In Streaming Dal 4 Maggio

In questa serie documentario, il produttore esecutivo Jon Favreau invita il cast e la troupe a condividere uno sguardo inedito sulla realizzazione della serie che è diventata in breve tempo un fenomeno della cultura pop. Sia dopo la sua uscita a novembre negli Stati Uniti e dallo scorso marzo anche in Italia.

Disney Gallery: The Mandalorian è una serie documentario in 8 episodi che svela i retroscena di The Mandalorian e fa il suo debutto nel giorno in cui i fan di tutto il mondo celebrano l’intera galassia di Star Wars. Ogni capitolo esplora un diverso aspetto della prima serie televisiva live action ambientata nella galassia di Star Wars, attraverso interviste, scene inedite e tavole rotonde presentate da Jon Favreau.

Ogni venerdì su Disney+ sarà disponibile un nuovo episodio della serie documentario.

Questo non sarà però l’unico contenuto disponibile su Disney+ durante lo Star Wars Day. I fan potranno anche gustarsi Star Wars: The Clone Wars Finale di Serie – Lunedì 4 maggio. Dopo sette stagioni, uno dei capitoli della saga di Star Wars maggiormente acclamati dalla critica, Star Wars: The Clone Wars si concluderà in un giorno speciale, il prossimo 4 maggio, offrendo ai fan di tutto il mondo l’opportunità di vedere insieme il finale di serie durante lo Star Wars Day.