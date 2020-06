Game of Thrones: Parte del cast si riunirà per giocare a D&D! Ecco quando

In questo difficile periodo di emergenza e pandemia sono molte le reunion a distanza di cast e band. Il cast di Game of thrones ha deciso di riunirsi per una partita a Dungeons & Dragons. Sarà un’occasione per il pubblico di rivedere gli attori insieme a un anno dalla fine della serie. Ecco i dettagli diffusi da EW

I partecipanti al torneo saranno Daniel Portman (Podrick), Gemma Whelan (Yara), Iwan Rheon (Ramsay), Kristian Nairn (Hodor) e Natalia Tena (Osha) e si riuniranno per partecipare al D&D Live 2020: Roll w / Advantage. L’incontro è stato organizzato per uno scopo benefico: raccogliere fondi per il Red Nose Day per aiutare i bambini affetti da COVID-19. La diretta streaming con le star di Game of Thrones si svolgerà in videochat sabato 20 giugno alle 12 p.m. PT (ore 21 italiane). La campagna di gioco seguirà un gruppo di eroi che “incontrano una creatura insolita che li mette alla prova con un misterioso compito. Sembra abbastanza semplice, ma in un regno conosciuto per il suo pericolo, non tutto è come sembra”.

L’evento D&D Live 2020 inizierà il 18 giugno e terminerà il 20 giugno e vedrà anche attori di altre serie tv. Ci saranno attori come Deborah Ann Woll (True Blood, Daredevil) che avrà il ruolo di Dungeon Master per una campagna con Amy Acker (Angel), Janina Gavankar (The Way Back), Matthew Lillard (Scream) e Sam Richardson (Veep). Un’altra campagna avrà come giocatore la star di Stranger Things, David Harbour, una serie in cui le influenze di D&D sono molte. Il programma completo dell’evento lo trovate sul sito di Dungeons & Dragons.

Ecco il video con la presentazione dell’evento e parte del cast di Game of Thrones:

Official D&D Live 2020 Trailer #2 – Tune in June 18-20

