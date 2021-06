Songbird: la recensione del film con KJ Apa e Sofia Carson

Ambientato in un futuro post-apocalittico, Songbird è una storia d’amore e umanità che ricorda come la speranza possa sorgere anche nei momenti più difficili.

Il film vede nel proprio cast KJ Apa e Sofia Carson nei panni di Nico e Sara. Insieme a loro anche Craig Robinson, Bradley Whitford, Peter Stormare, Alexandra Daddario, Paul Walter Hauser, Demi Moore e Jenna Ortega.

Songbird è stato il primo lungometraggio a essere interamente girato a Los Angeles in piena pandemia e uscirà nelle sale a partire dal 30 giugno.

L’amore come unico antidoto

Diretto da Adam Mason e prodotto da Michael Bay, quest’ultimo punto di riferimento nel genere catastrofistico, Songbird ci racconta un’umanità divisa tra chi è bloccato in casa per il lockdown e tra chi può andare in giro perché immune ma, allo stesso tempo, estremamente contagioso.

Una quotidianità quella raccontata dal film in cui ogni personaggio deve fare i conti con i propri timori personali e, sopratutto, con un senso di solitudine derivante dal non poter coltivare rapporti sociali: che si tratti di un’amicizia o di una storia d’amore.

Ed è proprio il bisogno d’amore, in tutte le sue declinazioni, il vero motore della storia, nonché la forza di tutti i protagonisti di Songbird. A partire dalla relazione amorosa dei personaggi principali Nico (KJ Apa) e Sara (Sofia Carson), il film diventa infatti una storia corale in cui la fiducia nei confronti del prossimo diventa l’unico antidoto per ritrovare la speranza.

La trama del film

2024, Los Angeles. Quattro anni dopo l’inizio della pandemia di COVID-19 il virus continua a mutare, e ora è chiamato COVID-23: la metà dei contagiati muore e nel mondo sono stati creati dei dipartimenti dove gli infetti vengono rinchiusi senza possibilità di contatto con l’esterno. Così Nico (KJ Apa) e Sara (Sofia Carson) sono lontani a causa delle restrizioni e delle misure di confinamento che hanno imposto al mondo un lockdown globale in vigore da quattro anni. Quando lei sarà in pericolo, lui, immune al virus, cercherà di superare ogni ostacolo per avvicinarsi alla sua amata e salvarla.