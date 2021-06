Alessio Bernabei: Ansia è il nuovo singolo, il significato

Dopo il singolo dalla dimensione intima Everest, è disponibile su tutte le piattaforme streaming, digital download e in radio Ansia di Alessio Bernabei.

Il brano, con un contrasto che si crea tra un titolo “pesante” e le sonorità fresche e leggere, è composto testo e musica e prodotto dallo stesso Alessio. L’artista racconta con ironia un amore tossico nell’impossibilità di vivere un rapporto sano ed equilibrato.

Prosegue così il viaggio nel mondo interiore di Alessio e Ansia ne mostra una sfumatura diversa. Musicalmente svela il suo lato più spensierato, su un testo che nasconde dolore evidenziando così la necessità di liberarsi dalle catene che ci fanno stare male.

«Sono stato co-dipendente, ho vissuto sulla mia pelle amori malati e ne porto ancora le cicatrici. Il messaggio che voglio dare è: meriti di più, amati, rispettati, e se anche una sola persona della tua vita non lo fa, non è quella giusta, allontanati – dichiara Alessio Bernabei – Ansia è un brano che ho scritto più di un anno fa durante una relazione tossica. Un po’ come valvola di sfogo, un po’ per cercare di evadere. L’ho lasciato nel cassetto per molto tempo ma sentivo di avere un conto in sospeso. Racconto di come un rapporto possa essere eccitante ma allo stesso tempo come possa distruggerti e renderti dipendente da quella persona. In queste situazioni il rischio è quello di indebolirsi e diventare paranoico”.

“È stato bello riprendere in mano una chitarra dal suono distorto, che apparteneva forse ad un Alessio un pò teenager – continua il cantautore. Una canzone un po’ ironica che rievoca a livello di suoni, un passato da fan del punk rock e dell’indie rock. In un rapporto di dipendenza o co-dipendenza affettiva questo è ciò che consente all’altro di prevalere e che ti mette nella posizione di essere attaccato. Si crea un rapporto ossessivo-compulsivo tra vittima e carnefice che costringe a vivere in un ciclone di emozioni in continuo contrasto in cui la via di uscita è solo la distruzione totale di quel circolo vizioso. Bisogna demolire, per poter ricostruire altrove riprendendo il controllo della propria vita».

Ansia sarà accompagnato da un video ufficiale. Un inno all’amore vero e sincero che non distingue sesso, colore, razza in uscita l’8 luglio su YouTube.