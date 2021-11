I Simpson in Plusaversary: il nuovo corto per il Disney+ Day

In occasione del Disney+ Day I Simpson si preparano a tornare con un nuovo corto dal titolo I Simpson in Plusaversary. Nel nuovo corto, I Simpson organizzano una festa per il Disney+ Day e tutti sono in lista… tranne Homer.

Plusaversary è l’evento dell’anno a Springfield, tra amici provenienti da tutta la piattaforma e musiche adatte a una vera principessa Disney. In anteprima per il Disney+ Day, I Simpson in Plusaversary debutterà venerdì 12 novembre, in esclusiva sulla piattaforma streaming. La celebrazione globale del Disney+ Day arriverà tra 10 giorni con tanti contenuti inediti, esperienze per i fan, offerte esclusive e molto altro ancora da The Walt Disney Company.

Gli altri corti a tema

I Simpson in Plusaversary è il terzo di una serie di corti Disney+ de I Simpson che rendono omaggio ai diversi brand e titoli della piattaforma. I precedenti corti a tema Star Wars e Marvel, Maggie Simpson in “Il risveglio della Forza dopo il riposino” e The Good, The Bart, and The Loki, sono attualmente disponibili su Disney+. Questi contenuti e altri ancora si trovano nella collezione “I Simpson” sulla piattaforma streaming.

A proposito de I Simpson

Creato da Matt Groening e sviluppato da James L. Brooks e Sam Simon, I Simpson è la serie più longeva nella storia della televisione ed è diventata un fenomeno culturale nel 1990, rimanendo una delle franchise di intrattenimento più rivoluzionarie e innovative, riconoscibile in tutto il mondo.