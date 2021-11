Un anno con Salinger: la clip in esclusiva con Margaret Qualley

Dopo averla vista in Maid, miniserie prodotta da Netflix, Margaret Qualley torna sul grande schermo con Un anno con Salinger. Il film è una storia di crescita e di passione, in cui l’attrice, giovane promessa del cinema americano, si confronta con una veterana, Sigourney Weaver per raccontare una storia realmente accaduta.

Un anno con Salinger racconta infatti delle vicende di una ragazza che, assunta in un’agenzia letteraria, inizia a rispondere alle lettere dei fan di J.D. Salinger, all’epoca ancora in vita.

Il film uscirà nei cinema l’11 novembre, nel frattempo vi lasciamo con una clip in anteprima esclusiva.

Guarda la clip in esclusiva

La trama del film

New York, anni ’90: dopo aver lasciato gli studi di specializzazione universitaria per diventare scrittrice, Joanna viene assunta come assistente di Margaret, l’agente letteraria impassibile e un po’ rétro di J.D. Salinger. Joanna trascorre le sue giornate in un elegante ufficio dalle pareti ricoperte di legno – dove regnano ancora i dittafoni e le macchine da scrivere, e gli agenti si addormentano dopo pranzi innaffiati da Martini – e le sue notti con il suo ragazzo anticonformista in un appartamento di Brooklyn senza neppure un lavello.

Il compito principale di Joanna è rispondere con un messaggio formale dell’agenzia alle migliaia di lettere inviate dagli ammiratori di Salinger.

Ma leggendo le parole struggenti che giungono all’autore da tutto il mondo, Joanna diventa sempre più riluttante a rispondere con la lettera impersonale dell’agenzia e d’impulso inizia a personalizzare le risposte. Le sue lettere spiritose e commoventi le permetteranno, attraverso la voce del grande scrittore, di scoprire la propria.

Curiosità sul film

Il film racconta la storia vera di Joanna Rakoff ed è tratta dal suo best seller del 2014, My Salinger Year durante il quale si è trovata a rispondere alle lettere scritte dagli ammiratori dello scrittore de Il giovane Holden.