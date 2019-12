Natale 2019: 5 trucchi per rimanere in forma durante le feste

Quello del Natale, si sa, rappresenta un periodo molto delicato per chi è a dieta o per chi semplicemente vuole mantenere la propria forma fisica. Ma come conciliare quest’ottimo proposito senza rovinare lo spirito natalizio? Ecco cinque consigli per mantenere la linea senza fare eccessivi sacrifici.

Non esagerare il giorno di Natale e di Capodanno. Complici le riunioni di famiglia, è difficilissimo mantenere un regime alimentare normale in questi due particolarissimi giorni di festa. Ma si può provare a limitare le porzioni, assaporando un po’ di tutto ed evitando bis. Mangiare lentamente, concentrandosi su chi è accanto o di fronte a noi non è solo un trucco per raggiungere facilmente il senso di sazietà. Ma è anche la strada per trovare la vera essenza del Natale. Che non è solo cibo ma soprattutto vera condivisione Evitare di parlare di diete a tavola. Rifiutare una portata o chiederne una più piccola spiegando ai propri familiari che si è a dieta è controproducente. Potrebbero derivarne inutili discussioni sul perché si è a dieta, rischiando di uscirne demotivati e al tempo stesso con i sensi di colpa. Meglio dichiarare che si è già sazi senza dare spiegazioni troppo dettagliate Nei giorni compresi tra Natale e Capodanno, condurre uno stile alimentare quanto più sano possibile oppure riprendere la dieta. Inutile digiunare, meglio ritagliarsi del tempo per praticare un po’ di sano esercizio e per reintrodurre i cibi salutari. In questo modo le vacanze di Natale possono persino diventare l’occasione per imparare a condurre uno stile di vita migliore Evitate di comprare panettoni o simili da riporre in dispensa. A meno che non dobbiate regalarli perché siete stati invitati a pranzo o a cena o ai vostri ospiti, cercate di gestire la spesa come fareste di solito. Così riuscirete con molta facilità, anche nel periodo di Natale, a trovare un giusto equilibrio tra eccesso e un regime alimentare rigoroso Se vi accorgete che avete davvero esagerato e la vostra forma fisica ne risente visibilmente è inutile cercare di correre ai ripari in maniera drastica. Se siete seguiti da un esperto, parlategliene con serenità e soprattutto sincerità. Saprà come aiutarvi nel modo più corretto. Se invece non eravate a dieta, forse è arrivato il momento di rivolgervi ad uno specialista che vi aiuterà a ritrovare il peso ideale e a gestire l’alimentazione in maniera più consapevole