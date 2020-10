Harry Styles: il cameo ironico al Saturday Night Live (VIDEO)

Harry Styles potrebbe non essere il prossimo James Bond, ma abbiamo ricevuto una sorta di saluto dal cantante al Saturday Night Live, trasmesso la scorsa notte.

Il cantante ha fatto un brevissimo e divertente cameo durante un segmento dello show durante il quale Alec Baldwin e Jim Carrey hanno rievocato il dibattito presidenziale americano che c’è stato martedì scorso.

Nello sketch, Carrey ritrae un Joe Biden che sta avendo delle serie difficoltà nel gestire la sua rabbia. Mentre Donald Trump interrompe ogni sua frase (esattamente come è avvenuto nel vero dibattito). Ad un certo punto, l’attore afferma “So cosa mi calmerà”, dice Carrey proprio come il vero Biden. “La nuova meditazione di Harry Styles”, aggiunge.

A quel punto il viso di Harry si presenta in una bolla d’aria sopra la testa il membro del partito democratico. Il cantante recita: “Immergiamo le dita dei piedi nella sabbia fredda e bagnata, poi ci sediamo e guardiamo il mare. Lasciamo che le onde ci bagnino. Da soli. Solo io e te. “

Come è stato fatto notare nello show, sembra che siano passati 100 anni dallo scorso martedì. Da allora il presidente in carica Donald Trump, infatti, è risultato positivo al COVID-19, notizia che ha sconvolto sostenitori e detrattori.

“I know what will calm me down. My new Harry Styles meditation tape.” #SNLPremiere pic.twitter.com/1Vu5tiEDOb

— Saturday Night Live – SNL (@nbcsnl) October 4, 2020