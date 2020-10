Dune: il film di Denis Villeneuve slitta a ottobre 2021

I dubbi c’erano, ma ora purtroppo è ufficiale: Dune è l’ennesimo titolo che slitterà a causa della pandemia. Inizialmente previsto per dicembre, il film pareva potercela fare. Ma dopo il rinvio di altri titoli importanti come No Time to Die e Black Widow la Warner ha deciso di mantenere la stessa linea, posticipando il blockbuster di Denis Villeneuve per ottobre 2021.

La notizia, arrivata in esclusiva tramite Collider, è l’ennesima doccia fredda per l’industria cinematografica colpita più che duramente dalle ripercussioni della pandemia di Coronavirus. Nonostante alcuni titoli trainanti come Tenet, ma anche After, l’industria non ce la fa a risollevarsi a causa delle troppe incertezze. Motivo per cui le major continuano a temporeggiare, sperando nel futuro.

Questo però comporta un numero ridotto di film da distribuire, con la conseguenza che le sale cinematografiche sono attualmente in grande sofferenza. Solo la Disney, almeno per ora, ha deciso di non spostare l’uscita al cinema di Soul prevista per novembre.

LEGGI ANCHE: Dune 2020 VS Dune 1984: il video che mette a confronto i due film

Dune è interpretato da Timothée Chalamet e Zendaya. Insieme a loro Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Chen Chang, David Dastmalchian, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling, Jason Momoae Javier Bardem.

La sinossi ufficiale

Dune, un’epica avventura ricca di emozioni, narra la storia di Paul Atreides, un giovane brillante e talentuoso, nato con un grande destino che va ben oltre la sua comprensione, che dovrà viaggiare verso il pianeta più pericoloso dell’universo per assicurare un futuro alla sua famiglia e alla sua gente. Mentre forze maligne si fronteggiano in un conflitto per assicurarsi il controllo esclusivo della più preziosa risorsa esistente sul pianeta – una materia prima capace di sbloccare il più grande potenziale dell’umanità – solo coloro che vinceranno le proprie paure riusciranno a sopravvivere.