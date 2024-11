MTV EMA 2024: Rita Ora ricorda Liam Payne

Durante la notte del 10 novembre 2024 si sono tenuti gli MTV EMA 2024, alla Co-op Live di Manchester, con la conduzione di Rita Ora.

Tra i momenti più toccanti e forse più attesi, l’omaggio della cantante al compianto Liam Payne che è stato anche un suo caro amico, oltre che uno stimato collega.

Come sappiamo, l’ex membro degli One Direction ci ha lasciato tragicamente all’età di soli 31 anni, nella notte tra il 16 e il 17 ottobre.

Commossa, al centro del palco, Rita Ora ha preso la parola per dedicare qualche minuto all’artista: “Voglio prendere un momento per fare un omaggio a una persona che era molto cara a tutti noi. Lo abbiamo perso di recente. Lui era una parte del mondo di MTV e del mio e credo valga lo stesso per molti di voi a casa e anche qui. Liam Payne era una delle persone più carine che io abbia mai conosciuto. Ci sono così tanti modi di onorare qualcuno, ma a volte è più semplice farlo parlando. Lui aveva un cuore grande ed era il primo a venire in aiuto nel momento del bisogno, in tutti i modi che poteva. Portava così tanta gioia in ogni posto in cui andava. Ed ha lasciato un’impronta importante in questo mondo. Quindi prendiamoci un momento per ricordare Liam”.

Rita Ora pays tribute to Liam Payne during tonight’s #MTVEMAs2024. 🕊️

“Liam Payne was one of the kindness people that I knew. [..] He had the biggest heart and was always the first person to offer help in any way that he could.” pic.twitter.com/pp2wqyOMTf

— Remembering Liam Payne (@updatingljp) November 10, 2024