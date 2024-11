Disney D23 Brazil: tutte le novità annunciate durante l’evento

Nel corso del Disney D23 Brazil sono state annunciate tante novità che i fan Disney vedranno nei prossimi anni. Nei primi due giorni dell’evento, i conduttori, Otaviano Costa e Carol Moreira, hanno accolto sul palco i leader degli Studios: Jared Bush, Walt Disney Animation Studios’ chief creative officer; Jonas Rivera, executive vice president for film production at Pixar; gli executive dei Marvel Studios Kevin Feige, producer and president, e Brad Winderbaum, head of streaming, television and animation. Presenti, inoltre, il regista di Mufasa: Il Re Leone Barry Jenkins e il regista James Cameron (Avatar: Fuoco e Cenere), in diretta dalla Nuova Zelanda. Ospiti anche grandi star, tra cui Rami Malek (Operazione Vendetta), Charlie Cox e Vincent D’Onofrio (Daredevil: Rinascita), David Harbour (Thunderbolts*) e Anthony Mackie e Danny Ramirez (Captain America: Brave New World). Insieme, hanno animato la folla di San Paolo e hanno celebrato i prossimi titoli dei The Walt Disney Studios.

Tutte le novità annunciate al D23 Brazil

Nell’ambito dei live action nel corso del D23 Brazil è stato svelato un nuovo trailer esclusivo di Biancaneve che arriverà nei cinema il 20 marzo del prossimo anno; data d’uscita che per Lilo & Stitch che arriverà il 21 maggio 2025; news anche per TRON: Ares che arriverà nei cinema sempre nel 2025.

Anche fronte Pixar non mancheranno le novità. Si parte con la serie d’animazione dedicata al mondo di Inside Out, Dream Productions, che arriverà su Disney+ l’11 dicembre. Il 19 febbraio 2025 arriverà, sempre su Disney+, Win or Lose e sempre il prossimo anno sarà la volta di Elio il nuovo lungometraggio targato Disney Pixar. Annunciato anche Hoppers nuovo film che arriverà nel 2026 in cui vedremo Mabel un’amante degli animali che coglie l’opportunità di utilizzare una nuova tecnologia per “far saltare” la sua coscienza in un animale robotico che sembra reale: un adorabile castoro. Sempre nel 2026 sarà invece la volta di Toy Story 5 che riporterà sullo schermo gli amatissimi personaggi del franchise. Lato Disney Animation Studios abbiamo invece Oceania 2, che arriverà nelle sale il 27 novembre e Zootropolis 2 che invece uscirà il prossimo anno.

Grande protagonista del D23 Brazil anche Lucasfilm. In arrivo anche Skeleton Crew il 4 dicembre su Disney+, la seconda stagione di Andor il 23 aprile 2025 mentre il film The Mandalorian & Grogu arriverà nel corso del 2026. Novità anche per quanto riguarda il franchise di Avatar con il film Avatar: Fuoco e Cenere che uscirà il prossimo anno. Infine, per quanto concerne le produzioni Marvel, il prossimo anno vedremo sia Thunderbolts* che Captain America: Brave New WorldThe Fantastic Four: First Steps.

Vi potrebbe interessare anche:

Il Prince Azzurro: in arrivo un film live action Disney