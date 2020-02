I Am Not Okay With This – Netflix: Ecco il trailer! (VIDEO)

Netflix è una piattaforma in costante attività e in arrivo il 26 Febbraio c’è un’ interessante novità: I Am Not Okay with This (scopri il cast). Una serie del genere young adult che indaga e racconta il difficile ma bellissimo mondo dell’adolescenza. I produttori sono gli stessi di Stranger Things e il regista ha girato The End of the F***ing World. Ecco qualche dettaglio in più e il trailer ufficiale!

L’adolescenza è un periodo difficile, spiegava la didascalia che accompagna il primo poster. Se poi aggiungiamo il fatto che stai sviluppando dei super-poteri, diventa un vero incubo. La serie prende spunto dall’omonimo fumetto di Charles Forsman ed è una storia di formazione che ha come protagonista Sydney (Sophia Lillis). La trama racconta le sue vicende quotidiane tra le scuole superiori e i problemi familiari. Inoltre, come se i problemi non bastassero la ragazza scopre di avere dei superpoteri. Ecco quindi che forse non è solo la pubertà il problema.

L’inizio del trailer vede la protagonista correre e la voce fuori campo manda a quel paese il “Caro Diario…”. Sono Sydney, una noiosa ragazza bianca di 17 anni, afferma la voce della protagonista mentre la vediamo entrare a scuola. Non sono speciale e perdo spesso la calma. Non voglio ma non riesco a controllarmi. Vediamo poi gli altri protagonisti e scopriamo che la sua vita è cambiata dopo la morte del padre. Caro diario quando diventa più facile? Nel resto del trailer Sydney capisce di essere diversa e la vediamo spostare cartelli col pensiero e cose del genere. Insomma, la sua vita non sarà più noiosa o tranquilla.

Ecco il trailer di I Am Not Okay With This:

Forse non è solo la pubertà, Sydney. #IAmNotOkayWithThis arriva il 26 febbraio. pic.twitter.com/OKy1kmaCSO — Netflix Italia (@NetflixIT) February 18, 2020