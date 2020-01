I Am Not Okay with This – Netflix: Trama e cast della serie young adult

Netflix è una piattaforma in costante attività e in arrivo a Febbraio c’è un’altra interessante novità: I Am Not Okay with This. Una serie del genere young adult che indaga e racconta il difficile ma bellissimo mondo dell’adolescenza. I produttori sono gli stessi di Stranger Things e il regista ha girato The End of the F***ing World. Ecco qualche dettaglio in più

I am not okay with this sarà disponibile per gli abbonati Netflix a partire dal prossimo 26 febbraio. L’adolescenza è un periodo difficile, spiega la didascalia che accompagna il poster. Se poi aggiungiamo il fatto che stai sviluppando dei superpoteri, diventa un vero incubo. La serie prende spunto dall’omonimo fumetto di Charles Forsman ed è una storia di formazione che ha come protagonista Sydney (Sophia Lillis). La trama racconta le sue vicende quotidiane tra le scuole superiori e i problemi familiari. Inoltre, come se i problemi non bastassero la ragazza scopre di avere dei superpoteri.

Tra gli altri protagonisti troviamo la madre Maggie interpretata da Kathleen Rose Perkins (You’re the Worst), una donna, rimasta vedova che lavora in una tavola calda per mantenere la famiglia. C’è poi Wyatt Oleff (It: Capitolo 2) che veste il ruolo di Stanley Barber, il vicino strambo e un po’ sfigato, completamente negato nello sport, ma la cosa non sembra turbarlo affatto. Sofia Bryant (The Good Wife) è Dina, la migliore amica di Sydney, è solare, carina, tosta e frizzante. Dina è fidanzata con un atleta di nome Brad, che Sydney percepisce come una minaccia al loro rapporto. Aidan Wojtak-Hissong (Falling Water) è Liam, il fratello minore di Sydney, ha soli 10 anni e adora la sorella.

Ecco il poster con la data di uscita di I Am Not Okay with This:

