Marco Sentieri: il video ufficiale del brano Billy Blu

Il video Billy Blu di Marco Sentieri è finalmente su Youtube e racconta la storia vissuta in prima persona dal cantante. L’artista è cresciuto, infatti, nella difficile realtà di Casal di Principe (in provincia di Caserta). E svela ora come lui stesso sia stato vittima di bullismo.

Il cantante ha riscontrato un grande consenso al Festival di Sanremo tra le Nuove Proposte, tanto che in molti affermano sia stato “il vincitore morale”. L’artista parla del testo di questa canzone, da lui interpretata con estrema credibilità.

“Quando affermo che il testo di Artegiani è come se sia stato magicamente cucito su di me, ho precisi motivi per affermarlo. Alle elementari e alle medie ho subito innumerevoli atti di bullismo, da parte dei compagni e anche da parte della maestra che, per punizione, mi faceva abbassare i pantaloni davanti a tutta la classe“.

La regia del videoclip è stata curata da Claudio Zagarini e il progetto “Billy Blu” contro bullismo e cyberbullismo approderà presto nelle scuole, con convegni e progetti pedagogici.

Il pezzo parla in modo delicato, ma diretto ed efficace, del bullismo che è un tema che ci sta davvero molto, molto a cuore. Molti adolescenti (e non solo) sono purtroppo ancora vittime di una piaga che dovremmo cercare di estirpare, una volta per tutte.

Marco, in questo senso, ha cercato a modo suo di spiegarci come difendersi dagli insulti e come affrontare le offese dei bulli. E lo ha fatto mettendo in luce cosa nascondono dentro quelle persone che sono bisognose di attaccare per sentirsi forti.

Marco Sentieri è prodotto dall’etichetta discografica Diva’s Music Production di Gabriela Serban. Musica e testo di Billy Blu sono del compianto Giampiero Artegiani, scomparso nel febbraio 2019, autore, tra gli altri, di successi come Perdere l’amore di Massimo Ranieri.