Preparate i fazzoletti, perché per l’episodio 9×01 di HSMTM- The Series ci sarà davvero da piangere! Ma non vi preoccupate, nessuno dei personaggi ci lascerà. Piuttosto, si tratterà di una puntata super emozionante per tutti i fan più nostalgici della serie originale di Disney Channel!

Opening Night, questo il titolo dell’episodio di HSMTM The Series, vedrà infatti i ragazzi protgonisti della serie mettere in scena, finalmente, il loro spettacolo! Dopo tante settimane di provini e di prove, i protagonisti di High School Musical The Musical: The Series saliranno sul palco e renderanno omaggio ai loro idoli.

Come saprete, infatti, HSMTM The Series è ambientato nella stessa scuola dove si erano conosciuti, ormai dieci anni fa, Troy Bolton e Gabriella Montez. Nell’istituto dei Wildcats era infatti ambientato il primo iconico capitolo di High School Musical, seguito poi da due altrettanti fortunati capitoli.

Ecco le scene della puntata 9X01 di HSMTM – The Series

Qui sotto trovate i video dei ragazzi di High School Musical The Musical: The Series che mettono in scena due dei pezzi più celebri del film originale. Stiamo parlando di Stick to the Status Quo e Get’cha Head in the Game!

La serie, vi ricordiamo, non si è ancora conclusa. Il prossimo 10 Disney+, la piattaforma dove viene trasmessa, renderà disponibile l’ultimo episodio, intitolato Act Two, il 10 gennaio.

Nel frattempo, attendiamo di sapere qualcosa di più sulla seconda stagione dello show, che è già stata confermat. Sembrerebbe che per la Season Two i ragazzi della scuola avranno a che fare con un nuovo musical, non necessariamente Disney.

Vi ricordiamo che per vedere l’episodio 9×01 di HSMTM The Series dovremo aspettare ancora un po’. La piattaforma di streaming Disney+ sarà ufficialmente disponibile in Italia a partire dal prossimo 31 marzo. Ancora ignote, almeno per il momento, le info sui prezzi del servizio.