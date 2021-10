Ed Sheeran sarà il nuovo mentore di The Voice 2021

L’ultima celebrità che si è unita alla stagione in corso negli USA di The Voice è nientemeno che Ed Sheeran! Ed apparirà nel talent show a partire da lunedì 25 ottobre!

È stato annunciato ieri sera che il cantante di Bad Habits sarà il mega mentore della stagione 21 che è attualmente in onda su NBC ogni lunedì e martedì.

Ed Sheeran dispenserà preziosi consigli per tutti i concorrenti che hanno superato i round precedenti e avanzeranno verso l’eliminazione diretta.

Negli Knockout, questa la fase in cui l’artista sarà coinvolto nel talent show, gli artisti vengono schierati contro un compagno di squadra. I concorrenti scelgono la propria canzone da eseguire mentre il loro diretto avversario guarda e aspetta.

Utilizzando la sua vasta esperienza nella scrittura di canzoni, nella produzione musicale e nelle esibizioni per fornire un tutoraggio multiforme, Sheeran guiderà gli artisti nelle loro scelte vocali e tecniche e adatterà le canzoni degli artisti ai loro punti di forza per migliorare ogni esibizione. Solo gli allenatori, però, sceglieranno il vincitore dalla loro squadra per portarlo ai playoff live.

Ci si aspetta che Sheeran impartirà la sua notevole saggezza all’edizione di The Voice di quest’anno. Lavorando al fianco degli allenatori Kelly Clarkson, Ariana Grande, John Legend e Blake Shelton, guiderà gli artisti nel personalizzare le loro canzoni portandoli alle migliori possibilità.

Nella fase a eliminazione diretta, in cui gli artisti vengono messi l’uno contro l’altro, solo gli allenatori possono scegliere il vincitore per portarlo alla fase finale con le esibizioni dal vivo. Ed Sheeran partecipa al concorso canoro come probabilmente uno degli artisti più richiesti al mondo.