A poco meno di una settimana dal Natale, la crew di House of Talent ha deciso di farci un regalo davvero molto speciale! Il gruppo di influencer ha infatti pubblicato oggi, 18 dicembre, il video ufficiale di È Già Natale!

La canzone, già disponibile su Spotify, è come saprete la sigla del format natalizio di House of Talent – The Series, che ha debuttato qualche giorno fa.

Il video di È Già Natale, diretto da Jacopo Rossini, scritto da Alessandra Salvoldi e curato graficamente da Mouad Kourikch, raccoglie l’eredità della Christmas Song dello scorso anno, Polo Nord.

Tra dolci tavole imbandite, rilassanti candele e sogni affidati a una lettera, interpreti del video alcuni dei volti più amati di House Of Talent come Matteo Andreini, Caterina Cantoni (fresca protagonista del programma Ready Music Play! su DeAKids), Michelle Cavallaro (autrice del recente libro 9 Passi Per Arrivare A Te), Pietro Dell’Aquila, Esteban Frigerio (nelle librerie con il suo Noi Siamo Arte) e Noa Planas.

Tra magiche atmosfere e meravigliosi momenti, presenti nel video della canzone anche Roberto Magro, Federico Mancosu, Giorgio Solfrizzi e Giuseppe Spitaleri, padroni di casa della web-serie di House Of Talent, anch’essa impreziosita da speciali episodi natalizi che vedranno passare per le stanze della grande casa della crew ospiti straordinari come Rosy Chin, Ludovica Pagani, Yuri Pennisi e Mattia Varsalona.

Qui sotto trovate il testo di È Già Natale di House of Talent!

Testo

l’aria nelle case si fa magica, magica

sognano i bambini in una lettera

Si accendono i camini e fuori nevica, nevica

L’aria nelle strade si fa musica

Fai presto, vieni con noi, vieni con noi

Che è già Natale

vieni con noi, vieni con noi, sarà speciale

vieni con noi, vieni con noi

esprimi un desiderio e non lo dire

buona notte di Natale

Scrivi gli auguri, mettici un cuore

Mezzanotte da scartare

Manda gli auguri a chi ti fa male

la più dolce delle feste

luci e renne alle finestre

sotto l’albero cantiamo

perché stare insieme è già un regalo

Montagne di pandoro sopra il tavolo, tavolo

Santa Claus is coming giù dal Polo Nord

Fai presto, vieni con noi, vieni con noi

che è tutto colorato ad House of Talent

scrivi gli auguri, mettici un cuore

mezzanotte da scartare

manda gli auguri a chi ti fa male

la più dolce delle feste

luci e renne alle finestre

sotto l’albero cantiamo

perché stare insieme è già un regalo

Fai presto, vieni con noi, vieni con noi

Esprimi un desiderio e non lo dire

Buona notte di Natale

Scrivi gli auguri, mettici un cuore

Mezzanotte da scartare

Manda gli auguri a chi ti fa male

La più dolce delle feste

Luci e renne alle finestre

Sotto l’albero cantiamo

Perché stare insieme è già un regalo