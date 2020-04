Hollywood – Netflix: Ecco le prime immagini della serie di Ryan Murphy

Netflix aggiorna costantemente il proprio catalogo. Ad Aprile il grande rilascio è stato La casa di carta (leggi la recensione qui) con altri produzioni interessanti come Unorthodox. In questi giorno la piattaforma ha diffuso anche le prime immagini di Hollywood, la serie di Ryan Murphy in arrivo a Maggio. Ecco qualche dettaglio in più

Hollywood sarà una mini serie interessante soprattutto per gli appassionati di cinema. Infatti ci porterà dietro al sipario dell’età dell’oro dei famosi Studios. La data di uscita è fissata per il 1 maggio. La miniserie seguirà le vicende di alcuni aspiranti attori e registi nell’epoca del secondo dopo guerra e i loro tentativi di sfondare a Tinseltown. Tutto è concesso e non ci sono regole nello spietato mondo dello spettacolo. Ogni personaggio racconterà in modo unico qualcosa dell’età dell’oro degli studi cinematografici più famosi del mondo.

La serie metterà in luce le ingiustizie del sistema, le disparità di genere e di razza che continunano ancora oggi. La serie di Ryan Murphy vuole esplorare e portare in scena decenni di dinamiche di potere. Cerca anche di capire cosa sarebbe potuto succedere al panorama dello spettacolo se queste dinamiche fossero smantellate o diverse. Nel cast troviamo: Darren Criss, David Corenswet, Jeremy Pope, Laura Harrier, Samara Weaving, Dylan McDermott, Holland Taylor, Patti LuPone, Jim Parsons e Joe Mantello.

Ecco il post di Netflix con le prime immagini di Hollywood:

HOLLYWOOD è la nuova miniserie di Ryan Murphy che ci porterà dietro il sipario dell’età dell’oro degli studios. Dal primo maggio, solo su Netflix. pic.twitter.com/QZm5tT4fI2 — Netflix Italia (@NetflixIT) April 2, 2020