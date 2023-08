High School Musical: gli attori del franchise che appariranno nell’ultima stagione di HSMTMTS

High School Musical: The Musical: The Series è andata in onda con la sua ultima stagione su Disney+!

Nei nuovi episodi ci sono state diverse apparizioni da parte di alcuni membri del cast del franchise cinematografico originale.

Come precedentemente annunciato, quelli che sono stati in grado di riprendere i loro personaggi sono stati Lucas Grabeel, Corbin Bleu, Monique Coleman, Bart Johnson, Alyson Reed e Kaycee Stroh.

In alcune recenti interviste, il creatore della serie e showrunner Tim Federle ha però rivelato di aver contattato tutti i personaggi principali dei film. Compresi “i tre grandi”, come sono stati coniati dai fan, Zac Efron, Vanessa Hudgens e Ashley Tisdale, che però non hanno potuto partecipare.

“Ashley mi ha chiamato personalmente ed è stata così adorabile. È molto impegnata e non era il momento giusto. Siamo andati a chiunque facesse parte del franchising, incluso il mio amato amico Kenny Ortega per interpretare se stesso, e lui non era disponibile. L’invito è stato esteso. Non mi aspettavo tutti i sì che abbiamo ricevuto. Le persone sono impegnate, gli orari si susseguono e non sempre funziona “, ha detto Tim a Vanity Fair.

“È stato davvero difficile. Il suo programma è estremamente fitto ora. Quindi non ha funzionato“, ha aggiunto a proposito di Olivia Rodrigo che invece ha interpretato Nini Salazar Roberts nella serie.

“Ma ero anche in pace con il modo in cui ci siamo salutati nella terza stagione. Una delle testimonianze della riuscita del cast dello show è stata Sofia Wylie (Gina), che ha iniziato lo spettacolo come un’antagonista e ha davvero chiuso come la nostra protagonista” ha concluso.

Zac Efron (Troy) e Vanessa Hudgens (Gabriella), infine, hanno entrambi pubblicato una foto proprio fuori dalla East High e per giunta a poche settimane l’una dall’altra, nell’estate del 2022, prima che iniziassero le riprese della stagione finale di High School Musical: The Musical: The Series.