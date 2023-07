Simona Tabasco al Giffoni Film Festival 2023: da The White Lotus 2 alla nomination agli Emmy

Oggi, 25 luglio 2023, al Giffoni Film Festival è arrivata Simona Tabasco, l’attrice fresca di nomination agli Emmy per la sua interpretazione in The White Lotus 2. Abbiamo avuto l’opportunità di intervistare l’attrice ed ecco cosa ci ha raccontato.

Simona Tabasco al Giffoni le sue parole ai microfoni di Ginger Generation

Simona è di casa al Festival di Giffoni, luogo che avrà sempre un posto speciale nel suo cuore, dato che è proprio qui che la sua carriera da attrice è nata. Inizialmente voleva fare tutt’altro nella vita ma poi, quando ha incontrato Gianvincenzo della direzione artistica ed i ragazzi di Giffoni, le hanno stravolto la vita facendole capire che il mondo della recitazione poteva essere una realtà per lei. Così dal fascino iniziale che provava per il cinema e la tv ora sono diventati il suo mestiere.

Tutti conosciamo Simona per il ruolo di Lucia in The White Lotus 2, serie acclamata da pubblico e critica che le ha permesso di aggiudicarsi una nomination per la prossima edizioni degli Emmy. Proprio a proposito di The White Lotus 2 abbiamo chiesto a Simona come si è trovata con il cast ed in particolare se aveva qualche aneddoto interessante da raccontaci e come si è trovata con Theo James (Diverget), attore molto amato dalle giovani appassionate di cinema e serie tv.

Simona Tabasco: “Mi sono trovata bene con tutto il cast e con la crew di The White Lotus. Sono stati 5 mesi intesi ma stupendi. Quando abbiamo girato in Sicilia c’era ancora il Covid quindi siamo stati assieme per tutti i mesi delle riprese. Abbiamo legato molto e ci siamo davvero divertiti. Tutti gli attori coinvolti sono persone meravigliose. Girare The White Lotus è stata un’esperienza stupenda.”

L’attrice fresca di nomination agli Emmy ha confessato che non si sarebbe mai aspettata di raggiungere un risultato del genere, sta vivendo questo momento con sorpresa e leggerezza. Per Simona è già motivo di festeggiamento la nomination, non si sente vincitrice della sua categoria.

In merito allo sciopero degli attori americani l’attrice non si è potuta esprimere ma si è pronunciata in merito alla situazione del Centro Sperimentale in quanto ex allieva: “penso che ognuno debba essere padrone della casa che abita. Gli studenti sono i custodi di quel posto, e a loro deve essere data la responsabilità di decidere” – ha dichiarato durante la conferenza riservata alla stampa.

Siamo certi che la rivedremo presto sia ad Hollywood che all’interno di un film o una serie tv di matrice nostrana, anche Sanremo però potrebbe essere un’opzione che Simona non pare voglia scartare.