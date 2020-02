High School Musical The Musical 2: Il musical sarà La bella e la bestia

La serie di High School Musical è sbarcata su Disney+ con grande successo e ora la produzione già pensa alla seconda stagione. La serie prenderà una direzione inedita e nuova e metterà in scena un classico Disney: La Bella e la Bestia. Ecco qualche dettaglio in più!

Il grande affetto e supporto ricevuto per la prima stagione è stato davvero emozionante, ha detto a EW lo showrunner Tim Federle. Sono ansioso di vedere i Wildcats mettere in piedi La bella e la bestia nella seconda stagione. Questa storia rappresenta uno dei primi show di Hollywood che ho visto quando avevo 14 anni. La Bella e la bestia è la metafora perfetta per l’esperienza del liceo. Le persone mi giudicheranno per le mie apparenze? Cos’è il vero amore? Otterrò il futuro a cui aspiro? E, forse è cosa la più importante, ci saranno forchette danzanti.

La produzione della nuova stagione è già iniziata a Salt Lake City. Nella seconda stagione torneranno Matt Cornett (E.J.), Sofia Wylie (Gina), Larry Saperstein (Big Red), Julia Lester (Ashlyn), Dara Reneé (Kourtney), Frankie Rodriguez (Carlos) e Kate Reinders (Miss Jenn). Joe Serafini (Seb) è stato poi promosso a personaggio regular. La seconda stagione arriverà alla fine del 2020 su Disney+.

Ecco il video annuncio del cast di High School Musical The series: