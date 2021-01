Sulla trequarti rossonera, Romagnoli entra male sull’interista, l’arbitro Valeri fischia, al centravanti non basta e se la prende con il difensore. Sembra finita lì, si scatena l’inferno. Arriva in zona Ibrahimovic che va subito verso Lukaku …si affrontano come galli, testa a testa. A innescare la scintilla è la provocazione in inglese di Ibra: «Go to your voodoo shit, you little donkey». Che suona così: «Torna alle tue c… voodoo, piccolo asino». Il belga risponde con gli insulti più classici. L’arbitro fatica e chiude il primo tempo con un minuto d’anticipo nella speranza di sedare gli animi. Non basta. Lukaku va a cercare Ibrahimovic, entrano tutte le panchine in campo, li dividono. Lukaku lo va a cercare e grida: «You want to speak about my mother?». «Vuoi parlare di mia madre?». I due si vomitano addosso insulti e una serie di «ti aspetto dopo».