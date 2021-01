Godzilla vs. Kong: il trailer ufficiale del film “crossover”

In questo articolo vi presentiamo il trailer ufficiale in italiano di Godzilla vs. Kong. Il film è un “crossover” avente protagonisti i due titanici mostri di Hollywood (King Kong) e dei kaiju nipponici (Godzilla). Per “Kaiju eiga” si intende un genere di film di genere sci-fi in cui appaiono terribili creature quali mostri umanoidi e mostri giganti. Tornando all’argomento principale della news, il film di Warner Bros. Pictures e Legendary Pictures presenterà l’attesissimo faccia a faccia tra le due titaniche icone in un’indimenticabile avventura con la regia di Adam Wingard. Lo scontro tra le due leggende del mondo del cinema darà vita a una spettacolare distruzione senza precedenti, che deciderà le sorti del pianeta Terra.

TRAMA DI GODZILLA VS. KONG

Kong e i suoi protettori intraprendono un viaggio irto di ostacoli per trovare la sua vera casa. Il gigantesco gorilla sarà accompagnato anche dalla giovanissima orfana Jia, con la quale ha instaurato un forte legame d’amicizia. Tuttavia, Kong e i suoi compagni si troveranno davanti a un Godzilla infuriato che sta seminando panico e distruzione in tutto il mondo. L’epico scontro tra le due possenti creature è in realtà generato da forze misteriose che tramano nell’ombra. Intanto, dalle profondità della Terra qualcosa si sta muovendo…

IL CAST

Il film è interpretato da Alexander Skarsgård (“Big Little Lies”, “La tamburina”), Millie Bobby Brown (“Stranger Things”), Rebecca Hall (“Christine”, “La genesi di Wonder Woman”), Brian Tyree Henry (“Joker”, “Spider-Man: Un nuovo universo”), Shun Oguri (“Weathering with You – La ragazza del tempo”), Eiza González (“Fast & Furious: Hobbs & Shaw”), Julian Dennison (“Deadpool 2”), con Kyle Chandler (“Godzilla II: King of the Monsters”) e Demián Bichir (“The Nun: La vocazione del male”, “The Hateful Eight”).

Adam Wingard (“The Guest”, “You’re Next”) ha diretto il film da una sceneggiatura di Eric Pearson (“Thor: Ragnarok”) e Max Borenstein (“Godzilla II: King of the Monsters”, “Kong: Skull Island”), da una storia di Terry Rossio (“Pirati dei Caraibi: La vendetta di Salazar”) e Michael Dougherty & Zach Shields (“Godzilla II: King of the Monsters”), basato sul personaggio “Godzilla” di proprietà e creato da TOHO CO., LTD. Qui di seguito vi lasciamo al trailer in italiano di Godzilla vs. Kong. Buona visione!

Godzilla vs. Kong – Trailer Ufficiale Italiano

