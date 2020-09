Harry Styles dei One Direction è davvero a Napoli?

Ma è vero che Harry Styles è arrivato a Napoli? Nelle scorse ore il nome del cantante dei One Direction è tornato (prepotentemente!) nei TT italiani, ovviamente al primo posto, per un rumors molto insistente. Alcune fan, a quanto pare, hanno visto Harry a bordo di un aereo che in mattinata di oggi, 21 settembre è atterrato a Napoli. Ma è davvero possibile?

Harry Styles è davvero a Napoli? Ecco tutto quello che sappiamo

Siamo ormai molto abituati alle Twitter One Direction stans e sappiamo che sono sul pezzo riguardo ad Harry Styles molto di più di tanti altri giornali. Ecco perché, quando il nome di uno dei ragazzi va in tendenza, vale sempre la pena approfondire.

Secondo almeno un paio di ragazze diverse, che su Twitter hanno condiviso le loro “prove”, Harry Styles sarebbe per l’appunto stato pizzicato a Capodichino.

Tutto è partito dal tweet di una ragazza che ha avvisato le directioners nostrane. “Harry Styles era sul mio volo per Napoli, Italia, quest’oggi!” ecco le parole di Melody Ackerman, che hanno scatenato il putiferio.

HARRY STYLES WAS ON MY FLIGHT TO NAPLES, ITALY TODAY😳😳😳 — melody ackerman (@free_nandosxx) September 21, 2020

Melody non sarebbe stata nemmeno l’unica ad aver pizzicato Harry all’aeroporto di Capodichino.

A confermare la notizia è stata Tam Francesconi, con una Instagram Stories che potete recuperare qui sotto. Per quelli di voi che non la conoscessero, Tam è la fidanzata di Ed Westwick.

Se fosse confermata, questa non sarebbe l’unica volta che in questa estate così particolare Harry Styles ha fatto una capatina nel nostro paese. Come vi avevamo raccontato qui su Ginger Generation, di recente Harry ha deciso di passare qualche giorno in centro Italia, fra Modena e Roma.

Nel caso lo doveste incrociare vi imploriamo: non fate le stalker! E ricordate: Treat people with kindness!