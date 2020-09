Wandavision: svelato il trailer della nuova serie Disney+

Nel corso della 72esima edizione degli Emmy Awards su ABC è stato reso noto il primo trailer di Wandavision, l’attesa serie legata al Marvel Cinematic Universe, che andrà in onda su Disney+ entro la fine di quest’anno. Nel cast di Wandavision vi sono gli attori Paul Bettany ed Elizabeth Olsen. Si tratta della prima serie Marvel Studios che sarà proposta in streaming su Disney+ in esclusiva. Una serie particolare, in quanto condivide elementi della tv classica unita all’MCU. Tutto inizia con Wanda Maximoff e Visione che trascorrono la loro vita di coppia come una normale famiglia statunitense. Ben presto si accorgeranno che c’è qualcosa di strano nello loro quotidianità, apparentemente tranquilla.

WANDAVISION: L’AMBIENTAZIONE TEMPORALE

Come leggiamo da HD BLOG, Wandavision sarà ambientato cronologicamente dopo Avengers’ Endgame. Chi ha visto il film campione di incassi che ha superato anche Avatar, sa bene che manchi un elemento per dare senso completo alla storia. Questa soluzione potrebbe essere presentata proprio nel corso della serie tv. Se diamo un’occhiata al trailer, possiamo notare come Wandavision si presenti, apparentemente, come una sit-com americana degli anni ’50, dove Visione interpreta il marito, mentre Wanda la moglie. Un’atmosfera vintage, ma allo stesso tempo inquietante. Che il tutto sia nato dall’immaginazione di Wanda? Qui di seguito vi lasciamo al trailer di Wandavision, precisiamo come la data di messa in onda non sia stata ancora ufficializzata. Disney+ ha riportato un generico “prossimamente”. Buona visione!

Marvel Studios’ WandaVision | Trailer Ufficiale | Disney+

MCU: COSA SAPPIAMO DELLA FASE 4?

Dal punto di vista cinematografico sono questi al momento i titoli confermati rappresentanti la fase 4 del Marvel Cinematic Universe, che usciranno nei prossimi mesi/anni: Black Widow (2020), Eternals (2021), Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (2021) il sequel di Spider-Man – Far From Home (2021, titolo ancora non reso noto), Thor: Love and Thunder (2022) e Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022). Le serie tv caratterizzanti la nuova fase sono invece le seguenti: WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, What If…?, Hawkeye, Ms. Marvel, Moon Knight e She-Hulk.

