Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato in questo articolo. Nelle scorse ore si erano fatti molto insistenti i rumors secondo cui Harry Styles degli One Direction fosse arrivato a Napoli. E a poche ore dall’esplosione del gossip, ecco finalmente arrivare la conferma!





Come riportato in esclusiva su Fanpage.it, infatti, l’artista degli One Direction si trova in queste ore in Costiera Amalfitana, a breve distanza da Napoli. L’aeroporto di Capodichino e la città partenopea sono dunque stati solamente due tappe del “tour di Harry Styles che, udite udite, è in Italia per un nuovo videoclip!

Harry Styles gira in Costiera Amalfitana il video ufficiale del suo nuovo singolo

Abbonati subito a Disney Plus! Clicca qui!

Proprio così! Il giornale riporta la notizia secondo cui la società NapoliVespa Tour ha confermato di aver fornito alla produzione di Harry una vespa anni ’60.

Le riprese del prossimo video ufficiale di Harry Styles si stanno svolgendo proprio in queste ore in una villa affittata a Maiori, in provincia di Salerno.

A quanto pare, in questa nuova clip anni sessanta vedremo Harry anche “in sella” ad una cabriolet d’epoca. Un videoclip vintage, insomma, perlomeno questi sono gli indizi a nostra disposizione fin’ora. E noi non stiamo davvero più nella pelle, a questo punto!

Quale sarà il nuovo singolo di Harry estratto da Fine Line?

L’artista britannico è attualmente reduce dall’incredibile successo del singolo Watermelon Sugar, fra i nostri tormentoni dell’estate 2020 preferiti. Il brano è stato il quarto estratto ufficiale dal suo secondo disco Fine Line, ma ora siamo curiosi di sapere quale sarà il prossimo singolo.

Il mood del video ufficiale, potrebbe ben adattarsi alle atmosfere eteree del brano di apertura del disco, Golden, fra i nostri pezzi preferiti in assoluto. Un discorso molto simile vale anche per Cherry. Canyon Moon, invece, ha proprio quel sapore anni ’60 a cui sono ispirate le immagini di questo misterioso video.

Secondo voi quale sarà il prossimo singolo di Fine Line?