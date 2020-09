Gaia Gozzi: Nuove strade è il titolo del nuovo singolo

Gaia Gozzi è già pronta per rilasciare un nuovo singolo, dopo il successo dell’album d’esordio che ha fatto da colonna sonora all’estate con i brani Chega e Coco Chanel. Il brano s’intitola Nuove strade, sarà disponibile da mercoledì 23 settembre e vede la collaborazione con altri artisti tra cui Rkomi e Madame.

Intanto, il viaggio delle Writing Sessions di Gaia è iniziato. In compagnia di Billboard Italia e Motorola, puntata dopo puntata, scopriremo qualcosa di più su di lei, ma soprattutto su come nascono le sue canzoni tra cui, appunto, Nuove strade.

L’artista, dunque, ha cominciato ad aprire le porte dell’amata casa di famiglia a Salina che il nonno costruì per momenti di condivisione speciale. Il posto ideale per la scrittura del nuovo album.

Nella prima puntata Gaia ha accolto Simone, Viviana, Giorgio, Vincenzo e Luca, professionisti, colleghi, amici. Con loro abbiamo visto l’artista italo-brasiliana all’inizio della fase di scrittura del suo secondo disco, un viaggio affascinante nella composizione della sua musica.

Sono felice di aver portato degli amici con cui ho la fortuna di lavorare per scrivere il mio nuovo capitolo musicale, quella che sono io adesso, emotivamente e psicologicamente. Il modus operandi che adotteremo sarà quello del nuovo studio, ci saranno più gruppi di lavoro e io girerò di gruppo in gruppo collaborando con tutti. Sarà un modo più veloce per buttare giù idee. Non so cosa mi aspetterà perché di solito io lavoro un brano alla volta. Non definiamo degli orari lavorativi perché la musica non è lavoro, non si fa meccanicamente, è una celebrazione, un carnevale, una grande festa. Tendenzialmente parto sempre da un beat, cerco degli accordi, comincio ad appoggiarci delle melodie e poi scrivo il testo.