Harry Styles supporta Joe Biden per le elezioni presidenziali in America

Harry Styles sta sostenendo il suo candidato preferito nelle elezioni presidenziali in America, l’ex vicepresidente Joe Biden!

Il cantante britannico ha condiviso il suo sostegno per il politico statunitense, nonostante non sia per lui possibile votare nelle elezioni in America che si terranno la prossima settimana.

“Se potessi votare in America, voterei con gentilezza”, ha scritto Harry sul suo account Twitter. Il cantante ha ripubblicato un tweet dall’account di Joe. Quest’ultimo ha condiviso un video della sua campagna in cui ha detto: “Ti meriti un presidente che si alzi ogni singolo giorno e lavori per migliorare la tua vita. Se mi eleggi, è esattamente quello che farò”.

Se te lo sei perso, anche Brad Pitt ha recentemente mostrato il suo sostegno a Joe Biden. Secondo un sondaggio di Nickelodeon, inoltre, l’esponente del Partito Democratico è il candidato prescelto anche dai bambini americani!

Il giorno prima di esporsi sulle elezioni presidenziali, Harry Styles ha pubblicato il suo nuovissimo video musicale per Golden. che è stato girato sulla Costiera Amalfitana in Italia a settembre!

Come sappiamo, Harry ha dovuto posticipare il suo tour mondiale quest’anno a causa della pandemia e lo ha riprogrammato per la primavera e l’estate del 2021. Stando alle sue ultime dichiarazioni, però, sembra che potrebbe rimandarlo di nuovo fino alla fine del 2021 o anche oltre.

In una recente intervista a Rolling Stone, infatti, la cantante e amica di Harry, Stevie Nicks, ha parlato di una conversazione privata che ha avuto con lui proprio su quest’argomento.

