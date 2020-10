Slime Fest 2020: tutti gli ospiti tiktoker, da Marta Losito a Giorgia Malerba

Torniamo a parlare su Ginger Generation dello Slime Fest 2020! Dopo l’annuncio che vi abbiamo dato qualche giorno fa riguardo alle due presentatrici (Cecilia Cantarano e Valeria Vedovatti) oggi abbiamo news sugli ospiti!

Ecco tutti gli ospiti dello Slime Fest 2020!

Sul palco di SlimeFest 2020 oltre alle presentatrici salirà una squadra di creator e artisti amatissimi dai ragazzi! Stiamo parlando di Giorgia Malerba, Giorgio Solfrizzi, Marta Losito, Michelle Cavallaro, Noa Planas e Swami Caputo.





Per vederli in azione, i fan non dovranno aspettare fino al 11 dicembre, data di messa in onda di SlimeFest 2020. Basterà infatti andare sul sito e seguire le pagine social di Nickelodeon, Instagram, Facebook, Twitter e Youtube, per non perdere “Road to SlimeFest”. Ogni settimana saranno pubblicati video e contenuti speciali che li vedranno protagonisti. Ed inoltre, ci sveleranno tanti segreti sullo slime con la complicità delle due presentatrici.

Come si svolgerà questa edizione dello Slime Fest? Ecco tutte le informazioni

L’edizione 2020 sarà un’edizione tutta nuova, completamente ripensata per mettere al primo posto la salute e la sicurezza di tutti e al contempo non smettere di far divertire i più piccoli con il puro divertimento firmato Nickelodeon. SlimeFest 2020 sarà, dunque, uno show televisivo, un concentrato di musica, balli e ospiti tra i più amati dalle nuove generazioni. Non mancheranno sorprese e litri, litri di Slime, che questa volta arriveranno direttamente dai laboratori “segreti” di Nickelodeon! L’evento vi ricordiamo andrà in onda su Nickelodeon alle ore 20:00 dell’11 dicembre solo su Nickelodeon, canale Sky 605!







Dal 2 al 15 Novembre, su slimefest.it/bigbabol, si potrà partecipare a un concorso esclusivo! Rispondendo a 3 facili domande, 2 fortunati partecipanti potranno assistere, nel rispetto dei protocolli Covid, alla registrazione dello show che si svolgerà a Milano. Big Babol è per tutti, grandi e bambini, l’unico, l’originale, inimitabile bubble gum. La prima irresistibile trasgressione nella vita di ogni bambino.

Big Babol mette il gioco al primo posto, perché giocare è fondamentale per tutti i bambini ed è giusto farlo alla grande! E allora chi meglio di Big Babol per sponsorizzare un festival dove gioco e divertimento sono da sempre gli assoluti protagonisti? Big Babol è PLAY BIG anche allo Slime Fest!