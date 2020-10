Su Ginger Generation ve l’avevamo raccontato qui. Jamie lynn Spears, la sorella di Britney Spears, aveva in serbo per tutti noi fan di Zoey 101 una grande sorpresa! Jamie ha infatti deciso di riunire molti dei suoi ex colleghi per una reunion super speciale dello storico telefilm!

Zoey 101, celebre show di Nickelodeon, raccontava le avventure di Zoey e dei suoi amici alla Pacific Coast Academy. Adesso, a tanti anni di distanza, i ragazzi sono tornati insieme per un progetto molto speciale.

Jamie Lynn Spears ha infatti deciso di dare vita ad una nuova speciale sigla per uno show che, almeno per il momento, è ancora un po’ misterioso. L’artista e attrice ha registrato una nuova versione della canzone Follow me, accompagnata per l’occasione da una clip che ci ha davvero emozionato un sacco.

Alla clip hanno infatti partecipato molti degli attori che hanno recitato in Zoey 101, come Erin Sanders, Chris Massey, Matthew Underwood e Sean Flynn. Ma non è certo finita qui!

Ecco chi sono i TikToker che fanno parte del video reunion di Zoey 101





Partiamo da un presupposto: Jamie Lynn ha lasciato intendere la possibilità concreta di un reboot di Zoey 101. A quanto pare, l’attrice avrebbe intenzione di riportare i vecchi personaggi “cresciuti” nel mondo di oggi. A questo progetto, in ogni caso, non parteciperanno i tiktoker presenti nel video.

Nella clip di Follow me sono infatti incluse webstar del calibro di Dixie d’Amelio, Sofia Reyes, Loren Grey, Noah Beck o ancora Jojo Siwa. Grande spazio è inoltre lasciato a Gigi Gorgeous, che nella clip interpreta il ruolo di un’esuberante responsabile dei casting.

Qui sotto potete vedere il video integrale di Z0ey 101. Che la reunion del cast con una nuova stagione sia finalmente dietro l’angolo?