Bob Marley: One Love tutto sul biopic del musicista

Bob Marley: One Love è l’atteso biopic dedicato al leggendario musicista jamaicano che, con la sua musica, non ha solo rivoluzionato un genere ma anche parlato di amore e libertà. Il film, non a caso, prende il titolo da una delle canzoni più celebri di Marley, One Love.

Il primo trailer del film

Quando esce il film

Distribuito in Italia da Eagle Pictures, Marley: One Love arriverà nei cinema prossimamente.

Di che cosa parla il film

Marley: One Love celebra la vita e la musica di un’icona che ancora oggi ispira intere generazioni attraverso il suo messaggio di amore e unità. Per la prima volta sul grande schermo, scoprirete la straordinaria e potente storia di Bob Marley, un artista che ha superato avversità incredibili per creare una musica rivoluzionaria.

Il cast del biopic

A interpretare i panni del musicista ci sarà Kingsley Ben-Adir mentre Lashana Lynch sarà sua moglie Rita. Insieme a loro anche James Norton, Tosin Cole, Anthony Welsh, Michael Gandolfini, Umi Myers e Nadine Marshall.

Diretto da Reinaldo Marcus Green, il film è stato fortemente voluto dalla famiglia Marley (in particolare Ziggy Marley, Rita Marley e Cedella Marley) che ha partecipato alla produzione al fianco di Robert Teitel, Brad Pitt, Jeremy Kleiner e Dede Gardner.



