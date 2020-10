The Wanted: il cantante Tom Parker ha un tumore in fase terminale

Ci sono notizie che non vorremmo mai dover dare. Sono notizie che ci spezzano il cuore e che sono davvero difficili da interiorizzare, e anche da riportare nel modo più rispettoso possibile. Oggi siamo costretti a dovervi parlare, dopo tanto tempo, dei The Wanted, e per il peggiore dei motivi. Tom Parker, l’ex cantante della band, ha annunciato di avere un tumore al cervello in fase terminale.

Tom Parker dei The Wanted racconta la sua storia

La notizia della terribile diagnosi Tom l’ha svelata pochissime ore fa in un’intervista esclusiva a Ok Magazine.

Dopo aver sofferto di alcuni attacchi epilettici, Tom si è fatto visitare, ricevendo così la notizia. Il cantante soffre infatti un un glioblastoma al quarto stadio. Lo stadio più avanzato e purtroppo non più curabile.

Tom Parker dei The Wanted ha comprensibilmente raccontato la notizia trattenendo a stento le lacrime e spiegando che, purtroppo, dopo una diagnosi del genere l’aspettativa di vita non supera i 18 mesi.

Tom ha parlato al magazine in compagnia della moglie, Kelsey, che è in attesa del loro secondo figlio. Il cantante ha raccontato che in questi giorni così difficili il supporto della famiglia e dei suoi ex compagni è stato fondamentale.

Ecco come Tom ha parlato della sua malattia:

Ho bisogno dell’amore e della positività di tutti. Combatterò contro questa cosa. Stiamo già pensando ad un tipo di trattamento alternativo e cercando trial clinici qui e all’estero. Anche i nostri amici hanno fatto molte ricerche a riguardo. Ci sono tante storie di persone che hanno ricevuto una brutta diagnosi e che sono ancora qui, 10 anche 15 anni dopo. Lo combatteremo in ogni caso.

L’ultima volta che vi avevamo parlato dei The Wanted era stato nel 2014. A gennaio di quell’anno, infatti, la band aveva ufficialmente annunciato lo scioglimento. Ci stringiamo a Tom e alla sua famiglia in questo momento così duro.