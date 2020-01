Avatar 2: alcuni concept art svelano le nuove ambientazioni tropicali

Con il passaggio della Fox alla Disney la lunga produzione di Avatar 2 di James Cameron è finalmente arrivata a un punto di svolta. Dopo aver completato le riprese dal vivo, il film è ora in fase di post produzione e sarà rilasciato il 18 dicembre 2021. Nell’attesa sono state rilasciate però delle immagini inedite molto interessanti che ci mostreranno come apparirà questo ritorno su Pandora e non solo.

Sull’account Twitter di Avatar sono state infatti condivise alcune concept art che svelano nuove ambientazioni della storia. Non solo Pandora, ma anche spiagge e paradisi tropicali appartenenti ad altri mondi. Una vera e propria sorpresa per tutti i fan della saga di James Cameron che ormai dal 2009 aspettano un sequel.

In the #Avatar sequels, you won’t just return to Pandora — you’ll explore new parts of the world.

Check out these brand new concept art pieces for a sneak peek at what’s to come. pic.twitter.com/bfZPWVa7XZ

— Avatar (@officialavatar) January 7, 2020