RDSisoverparty: le directioner contro la radio, ecco cos’è successo

Figuraccia clamorosa per RDS. Poche ore fa due speaker della celebre rete radiofonica si sono infatti permessi di pronunciare una serie di parole davvero poco carine nei confronti di Louis Tomlinson e Harry Styles. I due speaker hanno infatti parlato letteralmente a vanvera, raccontando dettagli praticamente campati per aria. Ma che cos’hanno detto esattamente?





#RDSIsoverparty: ecco l’audio incriminato

L’audio di cui tutte le directioner stanno parlando lo trovate qui sotto. I due speaker hanno avuto modo di disquisire su una serie di argomenti decisamente delicati, senza in realtà conoscere realmente i fatti.

Nella loro chiacchiera i due hanno messo a confronto Louis Tomlinson e Harry Styles, sottolineando come sia stato quest’ultimo quello che ha avuto il maggior successo. E ribadendo più e più volte il concetto (e considerando, tra l’altro, gli One Direction come un gruppo formato da 4 e non 5 elementi). Ma non è certo finita qui.

I due speaker che hanno scatenato la polemica #RDSisoverParty hanno poi parlato in modo approfondito di Harry Styles. E non certo in termini rispettosi. Si è infatti detto che Harry giochi sul fatto di essere “gender fluid” (genere e orientamento sessuale non sono la stessa cosa, ma tralasciamo…) e che abbia finto un flirt con Louis Tomlinson.

E qui si torna a parlare di un altro tema super scottante e molto delicato, quello dei Larry Stylinson. I due speaker sono infatti convinti (non si sa perché?) che Harry e Louis si scrivano “cose” su Twitter per fomentare le Larries.

Qui sotto potete recuperare la chiacchiera che ha creato il polverone #RDSisoverparty. Che ne pensate di quanto accaduto?