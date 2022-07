Harry Styles cancella la data a Copenaghen a causa di una sparatoria

Un terribile fatto di cronaca che si è verificato ieri a Copenaghen è il motivo per cui Harry Styles ha scelto di cancellare una delle date del suo Love On Tour 2022.

Nella capitale della Danimarca, che avrebbe dovuto ospitare il cantante domenica 3 luglio, c’è stata una sparatoria, e proprio nei pressi dell’arena dove si sarebbe tenuto il concerto.

Ecco quello che è accaduto a Copenaghen: un giovane uomo, attualmente in stato di fermo, purtroppo, ha ucciso tre persone. Altre, che stavano passeggiando per il centro commerciale Field’s (molto vicino alla Royal Arena), invece sono state gravemente ferite.

Il 22enne che si è reso colpevole dell’orribile gesto era già noto alle forze dell’ordine “ma solo marginalmente”, come ha detto l’ispettore capo Soren Thomassen.



“Sui social vediamo scrivere che si tratterebbe di un movente razzista, ma non posso dire che in questo momento abbiamo qualcosa che supporti tale ipotesi” ha precisato il capo delle indagini.

La polizia sta indagando intanto su dei video finiti online che mostrano il sospettato mentre si punta armi alla tempia e che mettono in discussione le sue condizioni psichiche.

Harry Styles su ciò che è successo a Copenaghen

“Ho il cuore a pezzi e sono vicino agli abitanti di Copenaghen. Io adoro questa città. La gente è così accogliente e calorosa. Sono sconvolto per le vittime, le famiglie e tutti coloro che sono stati feriti. Mi spiace di non poter essere insieme a voi. Per favore prendetevi cura gli uni degli altri”.

Il cantante ha dunque cancellato la data danese del suo tour che proseguirà domani 5 luglio a Parigi.

Il Love On Tour di Harry: le prossime date

L’artista sarà presto anche in Italia, durante le tappe del 25 luglio a Bologna e il 26 a Torino, con due concerti già sold out. La band inglese Wolf Alice sarà l’ospite speciale dei concerti nel nostro Paese.

Harry Styles ha annunciato anche tre nuovi show negli stadi del Regno Unito e quattro in Europa e si esibirà in un totale di 32 città diverse.

Il Love On Tour è partito l’11 giugno 2022 da Glasgow e continuerà fino al 31 luglio a Lisbona, per poi riprendere a novembre e dicembre in America Latina.

Oltre ai Wolf Alice, gli altri supporter sono Mitski, Arlo Parks e Koffee.

I film di Harry Styles: la carriera di attore

Harry, in parallelo alla sua carriera musicale, sta portando avanti anche quella di attore.

My Policeman arriverà su Prime Video il 4 novembre, mentre Don’t Worry Darling sarà proiettato in sala il 23 settembre.

Alcuni rumors ritengono che il film avrà la sua première mondiale alla Mostra Internazionale di Venezia.