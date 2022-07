Diabolik – Ginko all’attacco! le anticipazioni del film dei Manetti bros.

Diabolik sta per tornare con Diabolik – Ginko all’attacco!. Dopo l’uscita del primo film i Manetti bros. sono rimessi subito al lavoro annunciando il secondo capitolo cinematografico del Re del Brivido che, tuttavia, stavolta avrà un nuovo interprete. Non più Luca Marinelli ma Giacomo Gianniotti, noto al grande pubblico per la sua partecipazione a Grey’s Anatomy.

Diabolik – Ginko all’attacco! il trailer del film

Al momento non è stato ancora lanciato il trailer ufficiale del film, contiamo di poterlo vedere in breve tempo dal momento che il film uscirà nei cinema in autunno.

Diabolik – Ginko all’attacco! cast e uscita

L’uscita del film è fissata per il 17 novembre 2022.

Nel cast del film vedremo Giacomo Gianniotti nei panni del protagonista. A fianco a lui ritornano Miriam Leone e Valerio Mastandrea rispettivamente nei panni di Eva Kant e l’Ispettore Ginko. Grande ingresso per Monica Bellucci che entra a far parte del cast per interpretare Altea, eterna fidanzata dell’ispettore, nobildonna stravagante e anticonvenzionale, dal carattere forte e dal grande carisma.

Ancora una volta il film è diretto dai Manetti bros. e prodotto da Mompracem con Rai Cinema, insieme a Carlo Macchitella, Manetti bros., Pier Giorgio Bellocchio in associazione con Astorina e Bleidwin, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna e di Friuli Venezia Giulia Film Commission.

Diabolik – Ginko all’attacco! di che cosa parla

Il soggetto del film, curato dai Manetti bros. e Mario Gomboli, è tratto dalla storia originale di Angela e Luciana Giussani dal titolo omonimo: il 16° fumetto della serie. La sceneggiatura è sempre firmata dai Manetti bros. e Michelangelo La Neve.

A proposito di Diabolik

Pubblicato per la prima volta nel 1962, Diabolik è il primissimo fumetto nero tascabile di produzione italiana. Originariamente ispirato a un fatto di cronaca nera, il fumetto narra le rocambolesche vicende di Diabolik ladro imperturbabile sempre braccato dalla sua nemesi, l’ispettore Ginko. A fianco al Re del Terrore, la bellissima e impavida Eva Kant, sua fidanzata e unico suo punto debole.

