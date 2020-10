Harry Styles sarà il prossimo James Bond? La risposta del cantante

Non c’è speranza che Harry Styles abbia la possibilità di ottenere il ruolo da protagonista nel prossimo film di James Bond.

Harry, che ha recitato per la prima volta in Dunkirk, ha recentemente affermato che gli piacerebbe interpretare 007, confessando a Hits Radio: “Penso che sia un po’ il sogno di tutti”. Forse è proprio da qui che sono nati i rumors.

Successivamente, inoltre, Il The Sun ha riferito che il cantante ha incontrato i produttori per discutere di come interpretare l’agente. Tuttavia, pochi giorni fa, l’artista (tramite un rappresentante) ha provveduto a smentire con il Daily Mail affermando che quanto riportato “non è nemmeno lontanamente vero”.

Se non Harry Styles, chi sarà il nuovo James Bond?

L’ultima apparizione di Daniel Craig nei panni di James Bond sarà quella nel film No Time to Die che è in uscita nell’aprile 2021. Il film avrebbe dovuto essere nelle sale cinque mesi fa, ma è stato rimandato a causa della pandemia.

Così, nel frattempo, sono state fatte ipotesi sui possibili sostituti dell’attore, con Tom Hardy, Idris Elba, Tom Hiddleston e lo stesso Harry Styles tra i principali candidati.

The Vulcan Reporter riferisce, però, che già lo scorso giugno a Hardy è stata offerta la parte iconica dopo un’audizione di successo, mentre le probabilità sulle altre star sarebbero ormai nulle.

La rivista riporta inoltre che i produttori avevano pianificato di svelare Tom come il nuovo James Bond a novembre 2019, lo stesso mese in cui No Time To Die doveva uscire inizialmente.

Harry Styles, dunque, sembra proprio che non rivestirà questo ruolo iconico. Il cantante di Golden ha però in programma altri due film emozionanti!

Il primo, ormai lo sappiamo, è Don’t Worry Darling al fianco di Florence Pugh e con la regia di Olivia Wilde. Il secondo è My Policeman con Lily James, film per cui è ancora in trattativa e la cui produzione dovrebbe iniziare l’estate prossima.