Harry Styles collabora con Calm: cos’è e come funziona

Da questo mercoledì, 8 luglio, sarà possibile ascoltare una storia della buonanotte, Dream with me, letta da Harry Styles in persona. Il cantante di Watermelon Sugar collaborerà, infatti, con Calm. Si tratta di un’utile e anche celebre applicazione che favorisce il sonno e il relax in generale aiutando a trovare una mente calma e libera dai pensieri negativi.

Come funziona Calm

Si tratta di un’applicazione che ci permette praticare alcuni minuti al giorno di esercizi di meditazione guidata. Noi non dobbiamo fare nulla di particolare, tranne scegliere un esercizio, o meglio una sessione, e lasciarci guidare dalla voce, che cercherà di suscitare in noi calma e rilassatezza.

Purtroppo la lingua in cui avvengono le sessioni è l’inglese; per quanto le sessioni siano semplici, occorre conoscere un po’ di inglese (almeno ad un livello minimo).

Le sessioni possono essere di varia durata, dai 3 minuti ai 25 minuti (passando per durate intermedie, come 5, 10 e 15 minuti).

Lo scopo di questo tipo di app, e in particolare di Calm, è far riaffiorare in noi delle sensazioni di calma, tranquillità, felicità, gratitudine e amore (tutte sensazioni che in genere vengono chiamate ‘positive’) che in una vita affannata possono essere state un po’ trascurate (o che potremmo non aver sperimentato da tempo).

Se lo stress e la tensione di questa vita tendono ad affannarci, un’applicazione come questa dovrebbe cercare di rimettere in equilibrio le nostre emozioni.

Calm può essere utilizzata, per esempio, per qualche minuto prima di andare a dormire, oppure subito dopo che ci siamo svegliati, sempre per brevi periodi.