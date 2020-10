Chiara Ferragni incinta di Fedez: aspetta un maschio o una femmina?

Come di certo avrete già sentito (e come vi avevamo raccontato qui) Chiara Ferragni, l’influencer per eccellenza, è incinta! A due anni e mezzo di distanza dalla nascita del piccolo e adorabile Leone Lucia, i Ferragnes accoglieranno al mondo un nuovo membro della famiglia!

Chiara Ferragni ha annunciato la sua seconda gravidanza con un adorabile post su Instagram. L’imprenditrice ha pubblicato una foto del figlio Leone con in mano una foto dell’ecografia. Lo scatto ha ricevuto migliaia e migliaia di like da parte degli utenti, che da molto tempo sospettavamo qualcosa.

Cerca il tuo viaggio economico in autobus con Flixbus.it

In effetti, era da diverse settimane che Chiara Ferragni mostrava un pancino sospetto. L’influencer, inoltre, era stata “sgamata” dai follower in occasione di una diretta con il marito Fedez. In molti infatti si erano resi conto che Fedez aveva manifestato nei confronti di Chiara un’apprensione “speciale”.

Clicca qui per comprare Bella storia, il nuovo singolo di Fedez!





Chiara Ferragni aspetta un bambino: sarà un maschietto o una femminuccia?

L’influencer ha scoperto di essere incinta mentre si trovava a Lecce insieme al marito Fedez. I due hanno voluto registrare il momento in cui Fedez ha scoperto il risultato del test di gravidanza, pubblicandolo poi su Instagram.

Il big reveal alla famiglia è poi arrivato qualche settimana dopo, quando la stirpe Ferragnez era riunita in vacanza. Fedez e Chiara Ferragni hanno svelato il segreto fingendo di voler registrare un video per TikTok.

Almeno per il momento, Chiara non ha rivelato il sesso del nascituro. L’influncer ha in ogni caso voluto regalarci un nuovo meraviglioso scatto pubblicando la sua prima foto con il pancione.

Secondo voi il nuovo arrivato in casa Ferragni sarà maschio o femmina? Votate qui sotto sul nostro profilo Instagram ufficiale!

British School Italia – Esperienza, Professionalità, Percorsi su Misura