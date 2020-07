Cara annuncia l’uscita di Lentamente, il nuovo singolo

Cara, la giovanissima artista del fortunato singolo Le Feste di Pablo, ha appena annunciato l’arrivo di un nuovo brano. Si intitola Lentamente e sarà disponibile da questo venerdì, 10 luglio.

Poco tempo fa, su Ginger Generation.it abbiamo il piacere di proporvi la nostra intervista esclusiva alla cantante, una delle più interessanti artiste emergenti dell’attuale panorama musicale italiano.

Cara, per quelli di voi che ancora non la conoscessero, è il nickname di Anna Cacopardo, una ventenne originaria di Crema. L’artista si è avvicinata alla musica sin da bambina frequentando l’istituto musicale Folcioni della sua città, nelle sezioni canto e pianoforte, approfondendo la sua conoscenza musicale con lo studio di artisti italiani (Lucio Dalla e Fabrizio De André) e internazionali (Michael Jackson, Jessie Reyez e Twenty one Pilots).

Dopo il suo debutto con Mi serve, nel 2019, Cara ha di recente pubblicato il suo nuovo singolo intitolato Le feste di Pablo. Nonostante il brano avesse già ottenuto un grande successo, il pezzo ha trovato una spinta ulteriore in un remix, realizzato con Fedez e certificato Disco D’oro.

“In questo momento ogni parola mi sembra troppo piccola. Quello che sto vivendo rappresenta per me una perla preziosa e sono grata a chi è con me in questo percorso. Io voglio con tutta me stessa accompagnare mano nella mano qualcuno, tramite il filo invisibile della musica, attraverso un momento qualsiasi della propria vita. E questo è un privilegio da doversi guadagnare giorno dopo giorno. Voglio toccare il fondo ogni volta che posso per far emergere qualche cosa di buono. Qualunque cosa sia. Grazie di cuore”, scriveva Cara per commentare il successo del remix con il rapper milanese.

