Harry Styles: As It Was è il primo singolo estratto dal nuovo album

Harry Styles sta per pubblicare un nuovo singolo. As It Was è il titolo e uscirà questo venerdì, 1 aprile. Si tratta del primo brano che verrà estratto dal suo terzo album che uscirà il 20 maggio.

Durante la giornata di ieri, il cantante stesso lo ha rivelato sui social, dove ha pubblicato una serie di foto in cui appare di spalle.

Soltanto pochi giorni fa Harry ha mostrato la copertina e ha pubblicato il trailer dell’album che puoi riguardare qui sotto. Da quanto scritto dalla rivista Variety, inoltre, sappiamo che il progetto contiene 13 tracce e ora sappiamo anche qual è la canzone che servirà a introdurre il disco.

Il nuovo singolo di Harry Styles

Un’indiscrezione sull’imminente uscita di nuova musica da parte del cantautore, sul possibile titolo di una nuova canzone e il relativo video, proviene dal portale Shades of Pop che già alla fine del mese scorso ha riportato:

“Pare che il lead single del terzo album in studio di Harry Styles sia ormai alle porte. Secondo un insider il brano, che sembrerebbe essere intitolato Nostalgia, sarebbe anche accompagnato da un video. Infatti, nelle scorse settimane il cantante è stato fotografato sul set di un progetto misterioso per le strade di Londra!”.

Per quanto riguarda il titolo del primo singolo estratto da Harry’s House, il nuovo album successore di Fine line, gli insider purtroppo si sbagliavano. Adesso, non resta che scoprire se il video girato fuori da Buckingham Palace (su un letto gigante) è effettivamente quello di As It Was.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @harrystyles

E voi ascolterete As It Was di Harry Styles?